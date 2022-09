Mai seriamente impegnato, dorme praticamente sonni tranquilli per 90’ minuti.Marca spesso Dessers con grande fisicità e non gli fa toccare praticamente mai un pallone. Anche se vista la prestazione terribile dell’attaccante grigiorosso, non è stata un’impresa difficile.: Chiude ogni varco con grande sicurezza. È un muro invalicabile e una garanzia per il Sassuolo: chiude bene gli spazi e li amministra con grande autorità, riducendo praticamente a zero i rischi di inserimento dell’attacco grigiorosso.: Gioca esterno senza mai proporsi in modo incisivo. Fa il suo compitino e neanche troppo bene, nulla di più.: Buona gamba a disposizione del centrocampo, si inserisce spesso ed è uno dei più ‘fastidiosi’ da contenere per la Cremonese (s.v.): Sul finire del primo tempo sbaglia un gol praticamente fatto, trovandosi solo davanti a Radu. L’insufficienza è solo per l’errore clamoroso, perché è comunque molto propositivo.: Partita di sostanza a centrocampo, fino all’infortunio che lo costringe ad abbandonare il campo ad inizio secondo tempo(Entra per sostituire Thorstvedt infortunato. Il suo ingresso non sposta in nessun modo gli equilibri.): Cerca spesso la conclusione, sfruttando la sua rapidità senza mai però essere veramente pericoloso. (: Fa a sportellate con Chiriches uscendone sconfitto, molto bello l’assist per Lopez a fine primo tempo.: Sulla sinistra mette in difficoltà la Cremonese, non ha mai una vera occasione, ma il suo è un buon lavoro di rifinitura con un occhio anche alla fase difensiva.: La sua è una squadra falcidiata dagli infortuni, ma che riesce comunque a farsi spesso pericolosa. Il pareggio esterno è assolutamente meritato.