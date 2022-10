Napoli-Sassuolo 3-0Sassuolo:: bravo a dire di no sul tentativo di Mario Rui, ma ad un certo punto vede sbucare i giocatori del Napoli e i loro tentativi da qualsiasi parte e non riesce a evitare l'imbarcata.: nei limiti del possibile prova a tenere Kvaratskhelia su quella fascia. Il problema è che oggi sembra veramente impossibile.: si ritrova Osimhen ovunque, non riesce mai a fermarlo.quando prende posizione riesce anche a fare anche qualche buon intervento, però nel momento in cui Osimhen accelera non lo prende mai.: l'asse Lozano-Di Lorenzo lo tiene perennemente in difficoltà. Rapuano lo grazia nel primo tempo quando commette fallo di mano in area ma non lo punisce con l'assegnazione del calcio di rigore.: i suoi inserimenti sono sempre interessanti. Nel secondo tempo ha la chance proprio buttandosi dentro ma con poco spazio calcia di punta con Meret che gli dice di no (44' s.t.).: il centrocampo del Napoli lo sovrasta totalmente e gioca pochissimi palloni (35' s.t.).: si divora una grandissima occasione nel primo tempo quando si trova a tu per tu con Meret ma non riesce a battere il portiere avversario (20' s.t.: la gara ormai è compromessa, non ci si può aspettare granché).: mai pervenuto nei primi quarantacinque minuti di gioco, viene sostituito all'intervallo (1' s.t.prova a vivacizzare lì davanti il Sassuolo senza successo. Regala palla a Osimhen con un retropassaggio sciagurato al 77' che vale il poker napoletano.: parte bene con una buona occasione girandosi e sfiorando il palo sinistro di Meret. Dopodiché viene inghiottito dalla retroguardia napoletana (20' s.t.: praticamente nessun pallone giocabile nell'ultima mezz'ora).: è indubbiamente il giocatore più pericoloso del Sassuolo. Gli unici pericoli neroverdi nascono dalle sue iniziative sulla sinistra. Quando si sposta sulla fascia opposta crea di meno fino all'espulsione finale.: voleva un Sassuolo presuntuoso al Maradona ma non è bastato contro un Napoli troppo più forte. Il risultato è pesante però bisogna considerare anche la forza dell'avversario.