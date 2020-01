Genoa-Sassuolo 2-1



Consigli 6,5: impotente sul rigore di Criscito, imperioso sulla doppia occasione di Sturaro. Nel finale si oppone alla prima conclusione di Pandev ma il rimpallo premia il macedone. Ottimo rientro dopo settimane di infermeria.



Toljan 6,5: spinge come un pazzo sulla propria corsia di competenza, agevolato anche dalla scarsa resistenza opposta da Pajac.



Romagna 5,5: ha l’ingrato compito di provare a mettere il guinzaglio a Pandev e tutto sommato lo svolge bene, costringendo il macedone ad arretrare il proprio raggio d’azione per conquistare palle giocabili. Ma l'unica volta che il fantasista gli sfugge non lo perdona.



Ferrari 6: attento in difesa, tenta l’eurogol in rovesciata sotto quella Sud che per qualche mese è stata anche la sua gradinata.



Kiriakopoulos 6: più guardingo del collega di destra, bada soprattutto a contenere. Anche se il Genoa mostra scarsa verve offensiva, soprattutto sulle fasce.



Obiang 7: quasi un derby per lui, cresciuto e affermatosi nella Samp. Sgomma in tutte le direzioni come un motorino che non corre il rischio di grippare. Protagonista nelle prime due reti di giornata, causando il rigore ma rimediando con la zampata dell’1-1.



Locatelli 7,5: se Obiang è il motore del Sassuolo, lui ne è la mente. Elegante ed efficace, ha una visione di gioco totale che gli permette di creare i maggiori pericoli della gara. Come l’assist dell’1-1. Ammonito, in diffida, salterà l’Udinese.



Traorè 5,5: Perin lo mura dopo 5’. la sua generosità si rivela spesso controproducente, finendo per vanificare il lavoro dei compagni.

(dal 49' st Raspadori SV)



Duncan 7: rimedia un giallo evitabile ed ingenuo dopo 20’ ma la sua gara non ne risente. L’ammonizione infatti non pare limitarne dinamismo e lucidità che restano una costante fino a che un guaio fisico non lo costringe ad abbandonare la contesa.

(dall’8’ st Djuricic 6,5: il suo ingresso obbligato dà inevitabilmente maggiore offensività al Sassuolo. Altro ex doriano che prova a lasciare il segno e che ci riuscirebbe anche, se il Var non gli cancellasse un gol bello e forse anche valido).



Boga 5,5: cerca invano la giusta posizione in campo iniziando a sinistra, spostandosi a destra e muovendosi anche centralmente. Cambiano le posizioni, non la sua incisività.

(dal 33’ st Berardi SV: De Zerbi lo rischia nel finale nel tentativo di vincere la gara. Paradossalmente è però da una sua palla persa, forse in maniera irregolare, che nasce il successo del Genoa).



Caputo 6: tiene la retroguardia genoana costantemente in apprensione con il suo svariare sull’intero fronte offensivo e giocando con la consueta generosità. Sotto rete però non si vede.



All. De Zerbi 6,5: arriva a Marassi con l'intenzione di portare a casa l’intera posta in palio ma nonostante una prestazione sempre propositiva torna a casa a mani vuote, anche a causa di un Var che di certo non lo agevola. Se c'è un errore che commette è forse proprio quello di non accontentarsi del pareggio.