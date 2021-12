Sassuolo-Bologna 0-3







Pegolo 4,5: la mancanza di Consigli si sente tutta. Nella ripresa sembra rifarsi dopo i due gol subiti, ma alla fine la combina grossa e fa segnare Santander.



Muldur 5: dopo un filtrante buono per Scamacca, insiste e ne forza diversi sbagliando. Non arriva mai sul fondo.



(dal 1’ s.t. Toljan 6: più propositivo del turco, si sgancia molto ma viene controllato bene da Hickey)



Ayhan 6: nessuna responsabilità sui tre gol. È più ‘quadrato’ di Chiriches, nel bene e nel male.



Ferrari 5: gli sfugge il taglio di Orsolini sul lancio di Dominguez. Questa situazione è un bug della difesa neroverde. Si ripete troppo spesso.



Rogerio 5,5: impreciso in più di una circostanza, specialmente nella ripresa quando si sgonfia. Cambio tardivo?



(dal 42’ s.t. Kyriakopoulos sv)



Frattesi 6: fa ammonire Dominguez e Santander, è il solito incursore inarrestabile. Il suo motore gira, quello del Sassuolo no.



Lopez 5,5: altra partita sottotono per il francesino. Regia annebbiata, ha bisogno di qualche fetta di pandoro.



(dal 42’ s.t. Magnanelli 5,5: si fa ammonire in pochi minuti e partecipa indirettamente al pasticcio finale)



Traorè 6: ordinato, sgusciante, ma senza guizzi risolutori.



(dal 18’ s.t. Defrel 5,5: giocate senza personalità, il suo ingresso non sposta nulla)



Berardi 5,5: dormitina sul corner del raddoppio rossoblù. Può accorciare le distanze nella ripresa, ma spara altissimo. Poi Skorupski gli smanaccia un tiro a giro all'incrocio.



Scamacca 6,5: il più pericoloso degli attaccanti neroverdi, l’ultimo ad arrendersi. Colpisce anche un palo nel primo tempo, ma Skorupski gliele para tutte.



Boga 4,5: non ne fa mezza giusta. Decisamente involuto, in ritardo su Skov Olsen nello schema su corner del Bologna.



(dal 1’ s.t. Raspadori 5,5: sembra portare brio inizialmente, qualcosa in più di Boga: È un’illusione)







All. Dionisi 5: dà un’occasione a Boga e Muldur, entrambi la sciupano. Ma la squadra è spenta, o forse irretita dal 3-5-2 di Sinisa.