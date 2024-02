Sassuolo, le pagelle di CM: maledizione Pinamonti, Dionisi ora rischia!

Marina Belotti

Atalanta-Sassuolo 3-0



Consigli 5: la parata su Miranchuk non vale niente perché serve l’assist a Pasalic, poi però salva sul colpo di testa di Holm. Prende altri due gol, poteva fare meglio.



Pedersen 5: salva un paio di palle gol spazzandole via all’ultimo ma alla fine fa autogol.



Viti 5,5: limita Miranchuk ma dura poco



Tressoldi 5: non riesce a riprendersi dal periodo nero



Doig 5: scavalcato dai nerazzurri, gioca tutta la gara all’inseguimento



Lipani 6: il giovane talento genovese prova a contrastare Zappacosta ma l’impegno non è ripagato

(Dal 16’ s. t. Boloca 5,5: poco incisivo)



Henrique 5,5: sbaglia un gol fatto a 1 cm da Carnesecchi e dalla rete



Bajrami 6: tiene sveglio il Sassuolo con il suo destro

Dal 15’ s.t. Defrel 5,5: non fa meglio del compagno



Thorstvedt 6: uno dei migliori tra i suoi, gara di sacrificio, verticalizza con ripartenze pericolose e guadagna anche il rigore

(Dal 27’ s.t. Volpato: sv).



Laurienté 6: i suoi guizzi non mancano ma non bastano

(dal 39' s.t. Ferrari: sv)



Pinamonti 4,5: l’Atalanta è una maledizione, non ha mai segnato contro l’ex obiettivo di mercato nerazzurro e non ci riesce nemmeno questa volta, sbagliando ben due rigori di fila. Nel baratro come la squadra.

(Dal 27’ s.t. Mulattieri: sv).



All. Dionisi 6: senza Berardi può fare poco, ora è in zona retrocessione e rischia l’esonero