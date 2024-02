Sassuolo, le pagelle di CM: non bastano Thorstvedt e Volpato

Bologna – Sassuolo: 4-2



Consigli 5.5: non può molto sul gol di Zirkzee e ancora meno su quello di Fabbian ma poi i gol subiti sono quattro. Peccato.



Pedersen 6: corre tanto e non si perde d’animo, dà una mano infatti in entrambe le fasi di gioco.



Erlic 5.5: qualche sbavatura in fase di costruzione, per il resto gioca una gara ordinata e lineare fino al tracollo finale.



(dal 37’ st Tressoldi 5.5: come il compagno non sa bene cosa fare quando il Bologna si accende).



Viti 5: sfortunato, devia in porta il tiro di Zirkzee che porta al primo pareggio dei rossoblù. Peccato perché parte bene ma poi cala nettamente.



Doig 6.5: il Bologna non riesce a sfondare sulla sua fascia, diverse le chiusure che non permettono ai padroni di casa di arrivare in porta.



Lipani 6: senza infamia e senza lode, fa quello che gli chiede l’allenatore senza strafare.



(dal 14’ st Boloca 5.5: non all’altezza della situazione).



Thorstvedt 6.5: cinico quando serve, batte Skorupski da pochi metri segnando il gol del momentaneo vantaggio.



Volpato 7: bel gol del centrocampista che dal limite manda la palla sul sette dimostrando qualità e determinazione.



(dal 14’ st Ceide 6: mette minuti sulle gambe).



Bajrami 6: a volte sembra quasi giocare a nascondino, si nota infatti solo in certi momenti della gara. Da rivedere.



(dal 23’ st Racic 5.5: non porta un grosso contributo in campo).



Lauriente 6: davanti è il più reattivo, sa come rendersi pericoloso. Non arriva al gol ma è suo l’assist per il gol di Volpato.



Pinamonti 5.5: ha l’occasione di mettersi in mostra sostituendo Berardi ma non ci riesce del tutto. Ci prova come può ma non incide.



(dal 36’ st Mulattieri 6: poco da segnalare).





All.: Dionisi 5.5: nonostante le assenze di Berardi e Matheus Henrique inizialmente se la gioca ad armi pari. Quando il Bologna si sveglia però, nessuno dei suoi riesce a fermarlo.