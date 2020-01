Sampdoria-Sassuolo 0-0



Consigli 6,5: reattivo sulla sassata di Gabbiadini, non era assolutamente facile l’intervento dopo la serpentina dell’attaccante blucerchiato. Bravo anche sul colpo di testa ravvicinato di Linetty,



Toljan 6: soffre in avvio Linetty, mentre contiene piuttosto bene Caprari. Poco incisivo in fase di spinta.



Romagna 6,5: tanti interventi importanti, spesso su un cliente scomodo come Quagliarella. Comanda il fortino con personalità.



Peluso 4,5: ingenuo a stendere Gabbiadini quando l’attaccante della Sampdoria gli si mette davanti con il corpo, anche se in effetti l’espulsione sembra davvero molto generosa per il centrale neroverde. Il rosso dopo 25 minuti rischia di condizionare la gara.



Kyriakoupoulos 6,5: parte bene da terzino, poi l’espulsione di Peluso lo obbliga a ‘slittare’ al centro della difesa. Non risente dello spostamento e anzi, non sbaglia un intervento.



Locatelli 6,5: prezioso sia in fase di impostazione che in quella di recupero palla. Una sua diagonale difensiva tra Gabbiadini e Ramirez salva il Sassuolo nel primo tempo. Sbaglia pochissimi possessi.



Obiang 7: qualità e cervello in mezzo al campo. Il grande ex di giornata alterna strappi palla al piede a movimenti di spessore nel cuore del reparto neroverde. Il tutto sommato ad una gran quantità di palloni recuperati al centro del campo. Domina in quella zona.



Boga 5,5: tanti errori in fase di gestione del possesso palla e del contropiede. Però le sue accelerate danno sempre l’impressione di poter creare qualcosa di buono. Nella ripresa il suo mancino si infrange sul palo, è la miglior occasione per il Sassuolo.



Traoré 6: la sua partita dura soltanto mezz’ora, De Zerbi lo sacrifica per cambiare assetto tattico alla squadra. Qualche buon guizzo comunque nei primi 30 minuti.



(dal 28’ p.t. Rogerio 6: con il suo ingresso Kyriakoupoulos scala al centro della difesa, mentre il brasiliano si piazza terzino mancino. La chiusura su Ramirez nel secondo tempo vale quanto un gol



Berardi 6,5: paradossalmente oggi nel primo tempo meglio in fase difensiva, quando si tratta di spezzare la ripartenza dei padroni di casa, piuttosto che in attacco. Da una sua ripartenza scaturisce la miglior occasione per i neroverdi. Si sacrifica molto quando il Sassuolo è in difficoltà, gara generosa.



(dal 43’ s.t. Djuricic s.v.)



Caputo 5,5: va a fiammate, anche perchè i due centrali genovesi spesso lo sovrastano fisicamente. Scappa via nel secondo tempo su lancio diretto di Consigli, ma la sua conclusione è respinta da Audero. Esce stremato dopo una partita di gran sacrificio ma non particolarmente brillante.



(dal 40’ s.t. Muldur s.v.)





All. De Zerbi 6,5: aveva sicuramente preparato una partita diversa, ma affrontare 70 minuti in inferiorità numerica complica i piani dell’allenatore neroverde. De Zerbi però non si scompone, anzi, chiede al Sassuolo di non snaturarsi. La sua squadra continua a giocare la palla con personalità ed escono dal Ferraris con un punto meritato e importante, soprattutto a livello di morale.