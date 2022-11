Sassuolo-Roma 1-1







Consigli 5,5: un’uscita da dimenticare nel primo tempo, rischia tantissimo, nessuna colpa sul bel colpo di testa di Abraham.



Toljan 5,5: contiene così così Zalewski, davanti non si vede quasi mai. Solito compitino.



Ayhan 5: si fa ammonire stendendo Zaniolo, gli sfugge pure Abraham in occasione del vantaggio giallorosso. Non una bella serata.



Ferrari 6: fatica a prendere le misure al trio dinamico proposto da Mourinho. Sul gol subito non ha responsabilità.



Kyriakopoulos 6,5: tiene d’occhio Celik prima, Karsdorp poi. Prezioso il lancio per Laurientè nell’azione del pareggio. Uno dei tanti, fra l’altro.



(42’ s.t. Rogerio s.v.)



Frattesi 6: con un gran tiro dalla distanza impegna Rui Patricio, ma in generale non è semplice sfuggire ai gamboni di Matic.



Lopez 5,5: stressato e pressato da Volpato per tutta la gara, si fa ammonire poi rischia il rosso mandando a quel paese Ayroldi. Dionisi lo cambia giusto in tempo.



(29’ s.t. Obiang 6: rimette in ordine la squadra prima del pareggio)



Harroui 5,5: tanta grinta cieca. Forse più cieca che altro.



(19’ s.t. Thorstvedt 6: aggiunge un pizzico di qualità in più, ma giusto un pizzico)



D’Andrea 6: nel primo tempo sono diverse le sue iniziative. Manca ancora quel quid al momento.



(19’ s.t. Traorè 6: il Sassuolo con lui diventa più pericoloso ma non per suo merito, solo perché ci sono più spazi)



Pinamonti 7: un tocco da bomber che redime una prestazione altrimenti ancora troppo timida. Segna il terzo gol in maglia neroverde, il gol dell’uno a uno.



Laurientè 7: fondamentali le sue accelerazioni. Nell’azione del gol lascia lì Mancini e la mette precisa sul destro di Pinamonti. Aveva sfiorato il gol nel primo tempo con un bel tiro dal limite.



(42’ s.t. Berardi s.v.)





All. Dionisi 6,5: qualcuno Pinamonti l’avrebbe forse cambiato, lui ha il merito di crederci fino alla fine, fino al gol del suo centravanti. Indovina le scelte nella ripresa, giusto in tempo per pareggiarla.