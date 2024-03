Sassuolo, le pagelle di CM: Pinamonti solo e deluso. Ferrari non sbanda

Roma-Sassuolo 1-0



Consigli 6: Il primo tiro in porta gli arriva nella ripresa, e può solo ammirarlo. Poi è attento su Baldanzi.



Viti 5: Soffre Spinazzola che lo manda spesso fuori giri. Poi con Angelino va pure peggio.



Ferrari 6,5: Solido e composto, sia quando c’è da marcare l’aerea sia quando c’è da saltare su palloni insidiosi.



Erlic 6: Si adegua alla prestazione di Ferrari fornendo una buona spalla su cui appoggiarsi. Forse si stacca tardi sul tiro di Pellegrini.



Pedersen 6: Appena ha uno spazio prova a sfruttarlo, anche se raramente riesce a trovare il fondo come vorrebbe.



Matheus Henrique 5,5: Continua a mostrarsi fragile agli attacchi avversari.



Racic 6: A caccia di chiunque si avvicini sulla trequarti, ma anche lui si ferma a guardare Pellegrini sul gol del vantaggio. Poi prova a far male anche lui. (79’ Bajrami 6,5: restituisce imprevedibilità al Sassuolo)



Defrel 5,5: Da ex si impegna sempre tanto, sopratutto a dare una mano dietro. Anzi solo lì. (72’ Boloca 6: prova a farsi perdonare il rosso dell’andata)



Obiang 5,5: Fa legna e cerca di confondere i pensieri di Cristante. Operazione non riuscita. (72’ Volpato 6: qui dove è cresciuto, mostra buoni spunti)



Laurienté 5,4: Una sgroppata nel primo tempo, qualche tentativo nella ripresa. Vano.



Pinamonti 5: Tutto solo lì davanti, ha davvero pochi palloni giocabili. Fa malinconia (79’ Mulattieri sv)



Ballardini 6: Il Sassuolo non è più spettacolare, ora serve roba concreta per salvarsi. La squadra però ha altre caratteristiche, e quando il divario di qualità è così grosso forse bisognerebbe saperle sfruttare. Come nel finale quando i cambi sono giusti.