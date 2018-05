Sassuolo-Sampdoria 1-0





Consigli 6: zero tiri in porta nel primo tempo. Ma nella ripresa lo spartito non cambia



Lemos 6: annulla prima Quagliarella e poi Caprari. Attento



Acerbi 6,5: giganteggia in copertura, alle spalle di Lemos e Peluso



Dell'Orco 6: buone le sue chiusure fino al cambio, avvenuto per un problema al ginocchio.



(dal 19' Peluso 6: Kownacki lo impegna pochissimo, e lui se lo mangia)



Adjapong 6: molto propositivo nel primo tempo, si sgancia meno nella ripresa.



Missiroli 7: sostanza, tecnica e intelligenza tattica: un giocatore completo e maturo



Sensi 7: ottimo nel primo tempo, quando intercetta una miriade di palloni e imposta con autorevolezza. Vince la sfida a distanza con Torreira.



Duncan 7: partita come sempre generosa, impreziosita dall'assist per Politano



Rogerio 6,5: crescita esponenziale per questo ragazzo. Umilissimo, ogni tanto esce fuori la vena brasiliana. E prova il sombrero o il tunnel.



Politano 8: si è caricato il Sassuolo sulle spalle e ha segnato gol pesantissimi nel girone di ritorno. Come quello di oggi che, in assoluto, vale la salvezza



(dal 73' Babacar 6: entra e si dà da fare. Anche il suo peso è servito per completare l'impresa)



Berardi 7: gli è mancato solo il gol. Questa è stata forse la sua miglior partita nel 2018. Peccato per quel tiro al volo nella ripresa, respinto dalla schiena di un difensore blucerchiato.

(dall'86' Ragusa sv)







All. Iachini 8: 'Cagnaccio' ce l'ha fatta di nuovo. Ha salvato il Sassuolo battendo squadre come la Fiorentina, l'Inter e la Sampdoria. Salvezza matematica a due giornate dal termine.