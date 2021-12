Spezia-Sassuolo 2-2



Consigli 7: evita il raddoppio di Manaj. Poi ipnotizza Nzola

Muldur 5,5: è il punto debole della retroguardia neroverde. (1’ st Toljan 6,5: spinge forte e si vede )

Ayhan 5: disastroso sul raddoppio lasciando Nzola di agire in un fazzoletto.

Ferrari 7: solidità e quando arranca limita con l’esperienza.

Kyriakopoulos 6: meglio quando deve proporsi. Lascia più di un dubbio in fase difensiva.

Frattesi 6: si è proposto bene in entrambe le fasi, ma non chiude su Gyasi sul raddoppio Spezia. (41’ st Harroui sv)

Lopez 6: inizia bene come tutta la squadra poi si spegne. Più continuo nella ripresa

Henrique 5,5: fuori dal gioco anche per merito dello Spezia (1’ st Raspadori 7,5: entra e svolta il match. Messaggio anche per Mancini)

Berardi 5,5: subito pericoloso, ha poi un’altra ghiotta occasione ma spara alle stelle. Non da lui.

Scamacca 5,5: poco incisivo, quasi superficiale.

Defrel 6: là davanti è l’unico dei tre di partenza ad impensierire. (23’ st Boga 6: vivace)

All. Dionisi 6,5: la squadra gioca grazie alla sua tecnica e Raspadori è l’arma letale