non può nulla sul colpo di testa sottomisura di Sanabria ma compie invece un mezzo miracolo sulla conclusione sempre del paraguaiano poco dopo. Per tre volte deve ringraziare i suoi pali che gli evitano di raccogliere molti più palloni dal fondo della propria rete.: patisce molto Vojvoda e Brekalo, l’uscita del croato nel secondo tempo gli rende però il pomeriggio un po’ più facile.la difesa del Sassuolo quest’oggi fa parecchia acqua ed è solamente un caso se il Torino non ha segnato più gol. Il difensore rumeno lascia troppi buchi.Sanabria gli crea diversi grattacapi e più volte riesce a sfuggire alla sua marcatura. Lascia troppi spazi agli avversari.è in grande difficoltà sulla corsia di sinistra dove patisce le folate offensive di Singo e i continui inserimenti di Praet. Non riesce mai a prendere le misure agli avversari e viene spesso superato.dei tre centrocampisti schierati inizialmente da Dionisi è quello che offre la prestazione migliore. Quando vede uno spazio si inserisce, peccato che ce ne siano davvero pochi da provare a sfruttare.sopratttutto nel primo tempo è in difficoltà in mezzo al campo. Dovrebbe far girare la palla e gestire le azioni del Sassuolo, invece è spesso costretto a una partita in cui deve cercare di arginare le azioni avversarie.non riesce praticamente a entrare in partita e viene sopraffatto dai centrocampisti avversari. All’intervallo Dionisi lo richiama in panchina, una scelta dettata dal cambio di modulo (il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1) ma dovuta anche alla giornata no del numero 20.(Dall’1’ s.t.; dal 10’ s.t.: da un po’ di brio all’attacco del Sassuolo)nell’unica volta in cui riesce a sfuggire a Rodriguez serve e Raspadori l’assist per l’1-1 proprio nel finale della partita. Questo’oggi ha comunque sofferto tantissimo la marcatura del difensore svizzero.soffre tantissimo la marcatura di Bremer e non riesce praticamente a vedere il pallone, viene completamente annullato dal difensore brasiliano del Torino che non gli permette di aiutare la squadra come suo solito.: in tutta la partita ha un solo pallone a disposizione dentro l’area di rigore avversaria e lo trasforma in oro scagliandolo alle spalle di Milinkovic-Savic. Il numero 18 riesce così a regalare al suo Sassuolo un pareggio insperato.(Dal 45' s.t.se il suo Sassuolo avesse perso subendo 3 o 4 non ci sarebbe stato nulla da dire, invece ha portato a casa un punto insperato sfruttando l’unica occasione avuta e ringraziando la buona sorte per i tre pali colpiti dai granata.