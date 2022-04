Sassuolo-Juventus 1-2







Consigli 5,5: fino a quel momento praticamente inattivo, viene fucilato da Dybala al termine del primo tempo. Gran miracolo sul colpo di testa di Morata a inizio ripresa, lo infila Kean sotto le gambe nel finale.



Muldur 6,5: approfitta del lato più abbottonato della Juve (quello ‘storto’) per spingere più del solito. Buone conduzioni in ripartenza, buona partecipazione allo sviluppo.



Chiriches 5,5: a parte una punizione regalata a inizio gara, tiene bene Morata e imposta a testa alta. Nel finale però gli scappa Kean...



Ayhan 6: senso della posizione notevole, tranne al momento del gol di Dybala, quando gli lascia una bella fetta di porta libera per calciare. Si rifà nella ripresa annullando Vlahovic.



Kyriakopoulos 6,5: il primo spunto nell’azione del gol è suo, penetra al centro e pesca Berardi dentro l’area. È lui d’altra parte a perdere palla nel break bianconero che porta al pareggio. Cioè, Morata lo butta giù di peso, ma Maresca dorme.



Lopez 6: unico ammonito nel primo tempo, è il più stizzito per il gol convalidato a Dybala. Ordinato e logico nel palleggio, oltre non va.



Frattesi 6,5: caparbio e poccione, vicino al gol di testa in più di un’occasione, sciupa da solo quel che da solo si crea.



(41’ s.t. Henrique s.v.)



Berardi 7: Alex Sandro lo picchia al primo pallone toccato, ma son vecchi trucchi che non fanno più effetto. Berardi ormai è ubiquo e regala l’assist di tacco a Raspadori sul lato opposto al suo. Esce inevitabilmente per crampi.



(33’ s.t. Defrel 5: sempre più impalpabile, il vice Berardi sembra quasi non esistere. Alex Sandro gli salta in testa e fa l’assist a Kean)



Raspadori 7,5: è il più scatenato dei neroverdi. Prima sfiora l’incrocio dal limite, poi si inserisce meravigliosamente in area, su delizia di Berardi, per sfondare Szczesny col mancino. Decimo gol in campionato, è il primo italiano nato nel 2000 a riuscirci.



Traorè 5,5: spento e deludente per una frazione di gioco intera, si risveglia un pochino nella ripresa, ma proprio pochino.



(33’ s.t. Djuricic 6: ci prova subito con un tiro, ma il tempo è poco per inventare altro)



Scamacca 6: tanta buona volontà, prova a far la guerra e a cercare il colpo di fino. Nel secondo caso spesso esagera.







All. Dionisi 6,5: un vero peccato perdere tre punti così. Non ha colpe, se toglie Berardi per crampi non ha colpe...