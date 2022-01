: si fa spiazzare dalla conclusione ravvicinata di Henderson, si riscatta respingendo un tiro potente di Pinamonti da posizione defilata.: meglio in attacco, dove accompagna l’azione con buona regolarità, che in difesa, dove non è perfetto in marcatura.: trova sempre il tempo per anticipare gli attaccanti azzurri.: tiene botta con fisico ed esperienza, rischiando pochissimo.(Dal 33’ st).: copre bene a sinistra limitando l’iniziativa di Stojanovic.(Dal 33’ st: gioca molti palloni con buona precisione, contribuendo al palleggio di qualità del Sassuolo.(Dal 16’ st: una mezzora per aiutare la squadra a dilagare. Mette la firma con l’assist del 5-1 a Scamacca).: un solo errore, sul gol del momentaneo pareggio, in una gara contraddistinta dal consueto mix di qualità e quantità.: un po’ nervoso ma assolutamente decisivo. Segna il rigore del vantaggio, fa espellere Viti e serve a Scamacca la palla del facile 3-1.(Dal 44’ st).: prestazione sontuosa per continuità e qualità, trova due gol da attaccante completo che lo rilanciano tra i talenti più attesi di questo 2022.: gioca ala ma garantisce copertura ed equilibrio su tutta la fascia.: non si rende pericoloso ma gioca una partita di grande generosità, correndo molto e cercando sempre lo scambio stretto con i trequartisti.(Dal 17’ st, ingresso super il suo, cambia completamente il volto offensivo del Sassuolo. In meno di mezzora due gol e una traversa).: gara da applausi del suo Sassuolo che annichilisce l’Empoli in ogni zona del campo. Bravo anche nel gestire i cambi ed inserire gli uomini che affondano gli azzurri.