Cagliari-Sassuolo 1-0



Consigli 6: tiene a galla i suoi con qualche ottimo intervento. Incolpevole sul gol.



Kyriakopoulos 5,5: sulla sua strada trova un incontenibile Bellanova che lo costringe al doppio del lavoro difensivo.



(dal 20' s.t Rogerio 6: contiene le discese avversarie senza troppi problemi).



Ferrari 6: toglie alle punte dei padroni di casa un paio di palloni che poteva rivelarsi velenosi.



Chiriches 5,5: inizia bene ma poi con qualche errore di troppo concede spazio alle punte rossoblù.



Toljan 6: controlla bene le prime discese di Dalbert ma abbandona la squadra dopo appena 21 minuti per un infortunio alla spalla.



(dal 21' s.t Tressoldi 5: si dimentica di chiudere la diagonale in occasione del gol. Mai in partita)



Lopez 5,5: prima frazione da leader del centrocampo, poi nella ripresa si spegne e sparisce dal rettangolo di gioco.



Frattesi 5,5: come per Lopez anche lui sparisce nella ripresa.



(dal 37' s.t Djuricic s.v)



Traoré 5,5: sfiora il gol del vantaggio in più occasioni rivelandosi il più pericoloso dei neroverdi.



Raspadori 5,5: prova a sbattersi su ogni pallone non trovando mai lo specchio della porta avversaria.



Defrel 5: un attentissimo Carboni lo ferma in ogni occasione. Non riesce a sfruttare la sua chance.



(dal 20' s.t Ceide 5,5: entra ma raramente tocca pallone).



Scamacca 5: Chiuso da una grande prestazione di Lovato. Assente ingiutificato.



(dal 37' s.t Henrique s.v)



All. Dionisi 5,5: i suoi probabilemente non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e si vede. Partita giocata sottotono, non da vero Sassuolo.