Sassuolo-Cagliari 2-2







Consigli 6: non può nulla sul capolavoro di Keita. Viene spiazzato da Joao Pedro dal dischetto. Però che parata sulla girata di Bellanova!



Toljan 5,5: all’inizio spinge bene. Ma è leggero su Keita, lo guarda fare acrobazie. Si spegne nella ripresa.



Ayhan 6: ritrova il campo dopo essersi lamentato dello scarso minutaggio. Non sbaglia niente.



Ferrari 6: buona partita, svetta bene di testa sugli attaccanti rossoblù. Non ha colpe sui due gol subiti.



Rogerio 5,5: perde il pallone sanguinoso che porta il Cagliari al pareggio su rigore.



(39’ s.t. Kyriakopoulos s.v.)



Frattesi 5,5: si mangia un gol a inizio a partita, poi si procura e causa un rigore. Fa di tutto.



Lopez 5,5: non il solito francesino. Si vede meno. E forse quel passaggio a Rogerio ha messo in difficoltà il brasiliano.



Traorè 6,5: costruisce le azioni chiave neroverdi. Ma si mangia un gol importante anche lui.



(39’ s.t. Henrique s.v.)



Berardi 6,5: splendido l’assist per Scamacca. È freddo dal dischetto.



Scamacca 6,5: torna al gol dopo la doppietta di Genova. Poteva farne una anche oggi a dire la verità…



(28’ s.t. Defrel 6: Cragno fa un miracolo su un suo bel tiro. Dopodiché il francese non si sente più)



Raspadori 5,5: da esterno nel tridente continua a non convincere.



(45’ s.t. Muldur s.v.)





All. Dionisi 5,5: altra partita abbordabilissima buttata via. Altro vantaggio sprecato. Cambiare Scamacca così presto non è stata una buona idea.