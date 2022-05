- L'Udinese punge, lui in più occasioni salva la situazione. Sul tiro di Soppy respinge troppo centralmente e Nuytinck ne approfitta.- Udogie è difficile da marcare lui però gli concede poco spazio. Su Deulofeu fa invece un po' più fatica. Quando c'è da spingere non si tira indietro. Dall’86’- Scaramucce con Becao, si becca il giallo. L'ammonizione, però, non condiziona affatto la sua partita.- Pussetto non gli crea problemi, gioca in anticipo non concedendo mai spazio all'argentino. Bravo anche in fase di impostazione, gioca da regista arretrato.- Annulla Molina. Difensivamente perfetto. Anche contro Soppy non corre grossi rischi.- Troppi errori in fase di impostazione. Tra i centrocampisti neroverdi è quello che si vede meno.- È a lui che è affidata la costruzione della manovra. Detta i tempi, fa girare la squadra. Nel primo tempo non sbaglia nemmeno un passaggio. Verticalizzazioni importanti, come quella che manda in porta Scamacca. Tra i migliori al "Mapei".- Parte forte, inserendosi con costanza. Nel primo tempo va anche vicino al gol. Tanta corsa, alla lunga perde lucidità ma la sua prestazione è solida. Dall’86’- Avrebbe più l'occasione di mettersi in luce. Questa sera però non è preciso sotto porta. Gli manca quella brillantezza e quell'inventiva che lo contraddistingue.- Dopo cinque minuti ritrova il gol che mancava da quasi due mesi. Rapace in area sblocca la gara. Potrebbe anche raddoppiare ma la sua conclusione sbatte contro Silvestri. Punto di riferimento in attacco. Dal 65’- Dionisi lo getta nella mischia per dare maggiore imprevedibilità all'attacco. Gli manca il guizzo sotto porta.- C'è tanto di suo nel gol del vantaggio di Scamacca. Fa vedere i sorci verdi a Perez. Il primo tempo gioca a ritmi alti, nella ripresa cala ma la prestazione nel complesso è più che positiva.- Pareggio giusto. Un tempo a testa, riscatta parzialmente la batosta contro il Napoli.