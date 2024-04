Sassuolo, le pagelle di CM: Thorstvedt inclina la partita verso il baratro. Male tutti

Consigli 5: la palla di Oudin per Gendrey scende con la neve, difficile ugualmente l’uscita alta che non tenta nemmeno. Non anticipa neanche il passaggio per Dorgu, e così prende il secondo. Infine gli passa sotto il tocchetto di Piccoli in uscita bassa.Toljan 5,5: gli sfugge il lancio per Gallo, che di prima premia il bel movimento di Dorgu. Impreciso nella metà campo avversaria.Erlic 5: dormita enorme in occasione del raddoppio dei salentini. Dà persino l’impressione di fermarsi. In generale soffre la foga di Piccoli.Ferrari 5: sportellate con Krstovic. Raramente ha la meglio. Ma alla fine gli sfugge Piccoli, che segna il 3 a 0 in contropiede.

Viti 5,5: il meno impegnato della linea difensiva. Schierato terzino, a sinistra, inutilmente bloccato. Da qui il cambio all’intervallo.(46’ Doig 5,5: l’acquisto di gennaio che è servito solo a peggiorare la situazione. Spinta senza qualità)Matheus Henrique 5,5: un lancetto per Toljan ogni tanto, poi tanta fuffa.Thorstvedt 5: inspiegabile la mollezza sul colpo di testa dell’uno a zero di Gendrey. Stavolta solo danni, anzi un danno, e piuttosto fatale.(65’ Lipani 5,5: un cambio che ha il sapore della resa)Defrel 5,5: Gallo lo contiene bene, lui zampetta e si limita al passaggino. Sembra di già involuto rispetto alle prime apparizioni da vice Berardi con Ballardini.

(46’ Volpato 5: no giocata, no Volpato. Le cose normali non gli vengono. Suo il passaggio sbagliato che apre la strada al contropiede del 3 a 0 salentino)Bajrami 5,5: non combina nulla. Eppure doveva essere la mossa.(46’ Mulattieri 5: ha un tempo intero per trovare il primo gol in Serie A. Ma ancora una volta gira a vuoto)Laurienté 5,5: nel duello con Florenzi sembrava tornato per davvero. Oggi ha di fronte Gendrey, e proprio non si vede. Forse la fase difensiva del Milan e del Lecce in questo momento funzionano diversamente…(83’ Ceide sv)Pinamonti 5,5: tanti piccoli colpi di testa e una acrobazia loffia.

All. Ballardini 5: sbaglia le mosse nella formazione iniziale. Bajrami è innocuo, il centrocampo senza vigore. I gol che prende tuttavia sono errori tattici dei singoli giocatori. Prova a stravolgere tutto nella ripresa, ma il Sassuolo non ci salta fuori.