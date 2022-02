Sassuolo-Fiorentina 2-1







Consigli 6: sbarra la strada a Ikonè e Piatek, per il gol subìto chiedere soprattutto a Ferrari.



Muldur 5,5: neutralizza Sottil, ma Saponara (assist man) gli sfugge.



Chiriches 6: errorini, al massimo, quindi bene, dato che ci ha abituati a uno svarione per tempo.



Ferrari 5: una partita onesta rovinata da una dormita finale (Cabral gli scappa e segna in scivolata).



Kyriakopoulos 6: è bravo a lanciare Traorè sopra la testa di Odriozola, però Ikonè è una fonte di problemi che non sempre riesce a risolvere.



Frattesi 6: duella prima con Maleh poi con Bonaventura e infine Castrovilli. Sta ritrovando gamba e brillantezza.



Lopez 6: ammonito (dunque squalificato), inizia a litigare un po’ con tutti rischiando il rosso. La regia in ogni caso è tornata quella di un tempo.



Berardi 7: impegna Biraghi per tutta la partita. Non è solo un top player, è un capitano vero. Cerca il gol, trova un assist importantissimo: è l’undicesimo.



Raspadori 6: un’occasione chiara ce l’ha avuta, ma non è riuscito a finalizzare. A volte sparisce.



Traorè 8: segna un gol identico a quello di Mbappé contro il Real, poi prende una traversa di testa. Giocate sempre di qualità.



(23’ s.t. Henrique 6: la sua utilità salta fuori sull’uno a uno, quando la squadra torna a palleggiare nella metà campo avversaria)



Scamacca 6: la macchia è una transizione 3 vs 1 dove sbaglia tutti i movimenti possibili. Il resto lo fa anche abbastanza bene, specialmente nel primo tempo.



(32’ s.t. Defrel 7: segna all’ultimo secondo il gol della vittoria, trasformando in rete di testa l’ottimo cross di Berardi)







All. Dionisi 7: vince la partita a scacchi con Italiano aggiudicandosi i tre punti con merito (nel primo tempo) e con un bel po’ di fortuna (nella ripresa).