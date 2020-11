Sassuolo-Udinese 0-0







Consigli 6: sicuro nelle uscite alte, in realtà non viene quasi mai chiamato in causa seriamente.



Ayhan 6,5: se il Sassuolo non prende gol da due partite il merito è anche suo. Soprattutto suo?



Marlon 6,5: chiamato a sostituire Chiriches si fa trovare pronto. Guida la difesa e imposta da regista arretrato.



Ferrari 5,5: da un po’ di giornate è un giocatore quasi impeccabile, non sbaglia nulla. Stasera tuttavia rischia grosso nel primo tempo perdendo un brutto pallone in fase di impostazione. Si prende pure un giallo in quel frangente.



Rogerio 6,5: fra i più positivi del primo tempo. Arriva spesso sul fondo e la mette, ma in mezzo ci sono sempre i tre giganti friulani.



Lopez 6,5: un instancabile palleggiatore. Quanto ha corso! Di qua di là, senza mai sbagliare un tocco. C’è un però: non rischia mai la giocata lunga e verticale.



(dal 45’ s.t. Obiang sv)



Locatelli 6: perde un unico brutto pallone a inizio ripresa, ma poi ci mette una pezza. Al di là di tutto, partita comunque sottotono.



Berardi 5,5: fa un tiretto nel primo tempo, poi tenta invano di mandare in porta i compagni.



Traorè 5: deludente. È il giovane neroverde che non riesce ancora a spiccare il volo.



(dal 1’ s.t. Muldur 6: cerca di vincere il duello con Zeegelaar, e a tratti lo mette in difficoltà. Però non arriva mai a concludere o a fare un cross decente)



Boga 5,5: ancora non ci siamo, ancora fumoso. E strano a dirsi, non salta quasi mai l’uomo.



(19’ s.t. Defrel 6: illusorio cambio di marcia del Sassuolo. Il francese fa abbassare nuovamente un’Udinese che stava prendendo coraggio. Però non punge)



Caputo 5: serataccia, attacca la profondità fra i giganti, ignorato dai propri compagni. Combina davvero poco.



(dal 32’ s.t Raspadori sv)





De Zerbi 6,5: Gotti chiude tutti gli spazi, ma proprio tutti. Il tecnico del Sassuolo prova a cambiare sistema nella ripresa, per sbloccarla, ma niente da fare. La nota positiva è la porta inviolata di Consigli per la seconda giornata consecutiva.