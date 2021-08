qualche uscita poco convinta, soprattutto nel primo tempo. Nel complesso però sufficiente la sua gara.non una gara brillante in fase difensiva. Causa il rigore su Zaccagni per troppa irruenza e spesso non è perfettamente in marcatura sull'avversario.dopo qualche incertezza iniziale, si riprende e torna a controllare abbastanza bene la difesa.(dal 46' s.t.mette una mezza pezza su più occasioni tenendo bene sia Kalinic sia Cancellieri. Buona intesa con i compagni di reparto.poteva fare forse qualcosa di più in fase di proposizione offensiva. Buona comunque nel complesso la sua gara.combatte e lotta su ogni pallone, proponendosi con continuità anche in area di rigore.sia con la palla che senza ha dimostrato di avere grandi doti. Sempre al centro dell'azione, confeziona molti assist preziosi.(dal 39' s.t. Magnanelli: s.v.)in area di rigore fa ammattire la difesa avversa. Ogni pallone è un pericolo, segna e fa quasi sempre la scelta giusta anche come uomo assist.(dal 39' s,t,partita giocata a grandi ritmi. Pericolossissime le sue falcate in orizzontale a spaccare la difesa veronese e un gol meritatissimo.(dal 21' s.t.entra e dopo dieci minuti segna un gol a giro spettacolare.)fa la spalla per gli inserimenti dei compagni in area di rigore. Partita impreziosita da un assist sullo stretto al bacio.si sacrifica per i compagni senza trovare il gol ma il suo lavoro è estremamente prezioso.(dal 46' s.t.Sassuolo che aggredisce alto sin dai primi minuti. Qualche disattenzione in difesa ma in fase offensiva fa vedere tutte le sue potenziali. Ben messo in campo anche a costo di rischiare qualcosa.