Sassuolo, le pagelle di CM: Tressoldi è una sciagura, Ferrari fa tenerezza, si salva Thorstvedt

quando un portiere ne prende 5 non può prendere la sufficienza in ogni caso. E stavolta ha responsabilità in almeno un paio di occasionirimedia un inutile cartellino giallo dopo una manciata di minuti, non disturba minimamente Sottil che calcia all’angolino senza problemi. E, in generale, non lo ferma neanche mezza volta: una sciagura.: meglio di Tressoldi, non che ci volesse granché, ma anche lui non incanta di certoguida lui la contraerea neroverde nel primo tempo. Crolla rovinosamente insieme ai compagni nella ripresa

fa quasi tenerezza vederlo guardarsi intorno mentre gli attaccanti viola gli passano da tutte le parti: da quella parte la Fiorentina non spinge granché, in quelle poche occasioni però si fa superare troppo facilmente da Ikoné.: non si accende mai: altro assente ingiustificato di una serata tremenda. Non riesce a trovare né ritmo né giocate.: dovrebbe far filtro in mediana. Semplicemente non lo fa. Dal 64’ Henrique 5,5: qualche pallone toccato a centrocampo, poco altro: qualche bella sponda sull’out di destra. Ci mette ritmo, ma Ballardini lo lascia negli spogliatoi all’intervallo. Dal 46’: partita da difensore aggiunto più che da trequartista. Affonda insieme ai compagni

poche idee piuttosto confuse da trequartista, leggermente meglio quando parte più lontano dalla porta, e il gol ne è la dimostrazione. Ma fatica tantissimo anche lui staseraL’assist per Thorstvedt lo salva da un’insufficienza gravissima. Parte alto ma non compiccia granché, dietro invece è mortifero e gli avversari gli passano accanto con totale facilità. Maleun colpo di testa dolcissimo a gara già bella che andata. Nient’altrocostretto a reinventarsi lo schieramento per un attacco completamente decimato. Propone Doig avanzato, alza anche Thorstvedt. Ma quello che ne esce è una squadra completamente scarica mel gioco e soprattutto nello spirito. Con partite come questa sarà impossibile salvarsi