Sassuolo-Sampdoria 4-1





Consigli 7: ha il merito di aver tenuto in piedi il Sassuolo nei primi venti minuti di sofferenza. Belle parate, una garanzia.



Muldur 6,5: il più in ombra dei neroverdi nel primo tempo. La manovra infatti si sviluppa prevalentemente a sinistra, dalla parte di Peluso. Nella ripresa invece, trovando più spazi, si vede subito di più e fornisce un assist al trequartista Traorè. Colpisce pure un palo nel finale. Promosso.



Marlon 6: inizia così così, tra un brivido e l'altro. Poi la Sampdoria implode e l'attacco blucerchiato gli si squaglia tra le mani.



Ferrari 6: insieme a Marlon cerca di neutralizzare Quagliarella. Dopo un primo quarto d'ora di fatiche, mette il pilota automatico.



Peluso 6,5: dei due terzini neroverdi è il più anziano, ma è anche quello che spinge di più. Si becca il fallaccio di Vieira (rosso diretto) appena prima dell'intervallo.



Duncan 6,5: ritorno tra i titolari col botto. Serata in versione assistman (due gol su quattro nascono da un suo suggerimento), macchiata però dal fallo (su Ekdal) che provoca il rigore.



(dal 33' s.t. Mazzitelli 6: un po' di mordente per evitare cedimenti)



Obiang 6,5: a tratti ancora un po' impreciso, ma fa un gran filtro in mezzo al campo. È lui infatti a intercettare il pallone che si trasforma in ripartenza e gol al 28' del primo tempo, grazie alla premiata ditta Caputo-Berardi.



Locatelli 6: i riflettori sono tutti sugli altri tre centrocampisti. Ora in un ipotetico ritorno al 4-3-3 rischierebbe il posto.



(dal 38' s.t. Djuricic sv)



Traorè 7: torna a segnare dopo il bel gol in coppa Italia contro lo Spezia. L'impressione è che ne farà molti altri.



Berardi 9: la nuova posizione lo trasforma in bomber: scatenato, segna addirittura una tripletta. Non faceva tre gol nella stessa partita dal maggio del 2015.



(dal 30' s.t. Boga 6: serpentine e tunnel irridenti. Viene rimproverato da Murillo)



Caputo 7: moto perpetuo, Murillo e Bereszynski se lo sogneranno stanotte. Splendida la ripartenza solitaria e l'assist in occasione del primo gol.









All. De Zerbi 8: vince la sfida tra giochisti, umiliando il padre fondatore del Sassuolo Di Francesco. Interessante l'insistenza sul nuovo modulo, il 4-3-1-2. Con coraggio infatti, sceglie di tenere in panchina la stellina Boga. E il risultato gli dà ragione.