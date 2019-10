Sassuolo in campo in vista dell'Inter. Questo il report ufficiale diramato dal club: "Al Mapei Football Center prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista del lunch match di domenica contro l'Inter. L'allenamento di questo pomeriggio ha visto i neroverdi aprire la seduta con il riscaldamento, quindi esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella in famiglia con la Primavera di mister Turrini.



Domani la squadra si allenerà al mattino al Mapei Football Center a PORTE CHIUSE".