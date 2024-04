Sassuolo-Lecce: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Snodo importante per la stagione del, impegnato nella 33esima giornata di campionato in casa contro il: si tratta di una sfida salvezza, anche se i salentini, dopo aver ottenuto una vittoria di platino contro l'Empoli, navigano in acque un po' più tranquille. Ballardini e i suoi, che hanno fermato il Milan sul 3-3 nell'ultima giornata, si trovano ancora al penultimo posto in classifica e devono recuperare due punti proprio all'Empoli quartultimo; il Lecce è a 32, non ancora salvo e desideroso di chiudere la pratica quanto prima.

• Partita: Sassuolo-Lecce• Data: domenica 21 aprile 2024• Orario: 12.30• Canale TV: DAZN, SKY• Streaming: DAZN, SKY Go, NOWLa partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il lunch match Sassuolo-Lecce sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Un'assenza pesantissima da entrambe le parti: Berardi fermo da ormai un mese e mezzo e Banda che si è fatto male recentemente. Per tutti e due stagione finita. Dovremmo veder confermati Dorgu alto per i giallorossi e Tressoldi largo in difesa per i neroverdi, che si affideranno ancora a Pinamonti e Defrel. Quota esperienza anche per i salentini con Sansone nella batteria di trequartisti.: Consigli; Ruan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Racic; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Gonzalez; Dorgu, Oudin, Sansone; Krstovic. All. Gotti.