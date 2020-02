Manuel Locatelli, premiato a Milano all'evento "Amici dei Bambini", ha parlato del passato in rossonero e non solo. Queste le dichiarazioni del centrocampista del Sassuolo: "​Ho vissuto questi momenti incredibili col Milan, davvero indimenticabili. Ma hanno creato in me delle difficoltà, ho fatto fatica a gestire certe pressioni del contesto Milan. Ho fatto fatica, mi sono reso conto dopo che questi mi hanno creato difficoltà. Ora sono al Sassuolo, in una realtà bellissima e sto vivendo il miglior momento della mia carriera. Ho anche litigato e discusso con De Zerbi, ma quella attuale è la miglior posizione per me in campo. Nazionale? È il sogno di ogni bambino, ce l'ho anche io, ma devo rimanere coi piedi per terra. La Nazionale è un sogno per me”.