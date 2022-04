Il capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del futuro: "Vorrei continuare per un altro anno, anche se negli ultimi mesi le scelte mi hanno un po’ penalizzato. Incontrerò la società e vedrò. In futuro farò l’allenatore, nel 2023 sarebbe bello allenare una squadra giovanile". Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno.