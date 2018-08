E' sbarcato da pochi minuti all'aeroporto milanese della Malpensa il neo-difensore del Sassuolo Marlon, proveniente dal Barcellona. Ecco le sue prime parole a Sky Sport: "Sono felicissimo, ho parlato con Balotelli mi ha detto grandi cose del Sassuolo, me lo ha consigliato. Spero di diventare il nuovo Thiago Silva come dicono. Magari... Avevo tante offerte ma il Sassuolo mi ha voluto più di tutti". Il giocatore brasiliano sosterrà domani le visite mediche prima della firma sul contratto; Marlon arriva a titolo definitivo per 6 milioni di euro, con un diritto di recompra che resta a favore dei blaugrana.