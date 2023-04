Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a DAZN nel post-partita: "Siamo una squadra che davanti può segnare contro chiunque, in fase difensiva avevamo avuto alcune difficoltà. E con la Juve, che ha giocatori top come Di Maria, bisognava fare meglio dietro. Mettendo in campo qualcosa in più. Su quello che ha detto il mister sono d'accordo, devo avere più continuità nelle partite. Da quando sono in Italia ho lavorato molto sulla tattica e nell'aspetto difensivo. Con la palla non ho problemi, ma devo calciare più in porta perché posso fare più gol.



UN RIFERIMENTO - “Lobotka è simile a me con la fisicità. Ho molti giocatori da poter ammirare nelle grandi squadre. Complimenti a Defrel, sta lavorando tanto e si merita questo. In questi momenti abbiamo pareggiato contro il Torino, perso a Verona, una gara da dimenticare, è da tante settimane che lavoriamo bene e alla fine si vede alla domenica. Abbiamo avuto un mese di gennaio difficile, ma quando abbiamo questo atteggiamento non temiamo nessuno".