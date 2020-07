: non può nulla sulla realizzazione perfetta dal dischetto di Caputo. Festeggia al meglio le 200 presenze in serie A con la maglia del Milan.: costretto a lasciare il campo fin dalle prime battute di gioco per un dolore muscolare. (Dal 10' st: prestazione molto ordinata per il terzino destro rossonero).: ennesima conferma in una partita dove gli attaccanti avversari potevano mettere in difficoltà il centrale danese giocando palla a terra. Chiude bene tutte le trame neroverdi, muro quasi invalicabile.: la sua prima mezzora è stata di buona intensità e applicazione anche in fase di ripartenza dell'azione. Costretto anche lui a lasciare il campo per infortunio (Dal 30' pt: riscatta l'ultima uscita incerta con la Spal, sbaglia pochissimo): Berardi è un bruttissimo cliente e il terzino francese lo soffre anche più del previsto. Rimedia un giallo pesante per un'entrata in ritardo sull'attaccante calabrese e salterà la sfida contro l'Atalanta per squalifica. (Dal 1' st: ci mette dinamismo e corsa, tiene botta fino all'ultimo).: altra prestazione maiuscola del centrocampista ivoriano che non conosce la parola stanchezza. E' il primo a raddoppiare sugli avversari, sempre presente anche in fase offensiva con gli inserimenti senza palla. Sta diventando un centrocampista completo.: nella prima mezzora soffre il pressing alto impostato da De Zerbi poi prende le misure e sale in cattedra scandendo i tempi dell'azione. (Dal 34' st: meno vivace rispetto alle ultime prove molto positive ma dà il suo contributo senza strafare.: il vero direttore d'orchestra rossonero: regala due assist superbi per Ibrahimovic, tocca una miriade di palloni senza sbagliarne uno. Un trequartista con i fiocchi. (dal 34' st: un paio di accelerate delle sue concluse troppo centralmente e poco altro.: aveva una voglia matta di segnare e decide anche di esagerare: una doppietta di classe, cattiveria e straordinario senso del gol. E adesso anche il suo futuro può cambiare...: il suo Milan vince sempre e lui festeggia al meglio il rinnovo biennale con i rossoneri.