è questo il bivio a cui è già arrivato ildi Gennarodopo sole cinque partite di Serie A disputate (rinviata la prima gara con il Genoa) e la miseria di sei punti raccolti. Dopo il deludente pareggio di Empoli nel turno infrasettimanale, i rossoneri tornano subito in campo nel, questa seraal Mapei Stadium di Reggio Emilia contro ilallenato da Robertoterzo in campionato con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pari e una sconfitta e già giustiziere dell'Inter alla prima giornata. Un esame tutt'altro che semplice per i meneghini, fermi a sole due vittorie in stagione ma assolutamente bisognosi die tre punti, se non vogliono salutare le velleità di Champions League già a fine settembre. Di fronte l'ex Kevin Prince, già autore di quattro reti fin qui, mentre dovrebbe recuperare tra le fila rossonere Gonzalo Higuain, fermo a due gol e reduce da un piccolo problema fisico.Cinque vittorie a quattro per il Milan nei nove precedenti in Serie A tra Sassuolo e Milan, che non hanno mai pareggiato in campionato in casa neroverde. Il Milan è la squadra contro cui il Sassuolo ha segnato più reti in Serie A, 17; tuttavia, nel confronto più recente per la prima volta i neroverdi non hanno trovato la rete contro il Diavolo in campionato (sconfitta 0-2) Prima degli ultimi due match, gli emiliani avevano vinto tutti i tre precedenti con il Milan in campionato al Mapei Stadium.Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli,Sensi, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco. All.: De Zerbi.: Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu. All.: Gattuso.