Questi gli episodi da moviola di Sassuolo-Milan. A dirigere Sassuolo-Milan sarà Giovanni Ayroldi, 30enne della sezione di Molfetta. Per il fischietto pugliese sarà la 21ª direzione in Serie A e la prima in assoluto con il Milan; due, invece, i precedenti con il Sassuolo con l'ultimo che risale al dicembre 2020. A completare la squadra arbitrale saranno i guardalinee Tolfo e Rocca, insieme al quarto uomo Rapuano; al VAR ci sarà Banti, coadiuvato da Bindoni.



21' RIGORE PER IL SASSUOLO - Kyriakopoulos entra in area di rigore e viene toccato da Florenzi e Saelemaekers: penalty giusto.