Il turno di Serie A si è chiuso da qualche giorno ma gli strascichi non si fermano. Nelle ultime ore sono piovuti insulti e minacce ad Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, dopo l’errore che ha portato al gol vittoria dell’Hellas Verona. Come riporta il Corriere di Verona, sono state numerosissime le insinuazioni e persino le minacce di morte, di “mali incurabili”, da parte di tifosi delle altre squadre che hanno messo nel mirino anche il suo procuratore Andrea D’Amico, tifoso dell’Hellas, e sua madre che abita a Verona. Anche per questo motivo il Sassuolo ha deciso di sporgere denuncia.