Per chi non avesse idea dell’accaduto, riassumo brevemente il finale di Verona-Sassuolo, quinto di recupero. Toljan pressato da Gaich consegna il pallone al portiere neroverde, salito più o meno all’altezza della trequarti della sua metà campo. Edalla grande distanza. Vittoria del Verona e tre punti buttati dal Sassuolo.. Sia chiaro, non condivido minimamente il tono di certi commenti che ho letto sotto alcuni post ufficiali sui social. Da questo punto di vista,senza il minimo dubbio. Restare umani è il nostro primo dovere. Non bisogna mai crocifiggere nessuno, anche se siamo sotto Pasqua e l’opzione torna di moda. Capita a tutti di sbagliare. E poi vi dico la verità,, sono ancora a bocca aperta dall’ultima parata spettacolare contro il Torino (sebbene a gioco fermo).Andiamo un attimo al di là del gesto tecnico sbagliato, eil tutto.. A Verona, campo sempre difficile, e contro un avversario disperato, che avrebbe certamente buttato in campo tutto quello che aveva nel forcing finale. E mentre da una parte continuava la passerella spocchiosa dei big neroverdi, tolti uno dopo l’altro per preservarli da chissà cosa, il Verona si sbilanciava senza un domani, aggiungendo attaccanti su attaccanti. Insomma, per dire cheSi è andati in automatico, convinti presuntuosamente che potesse bastare. E mentre i giocatori del Verona ci mettevano il cuore e la disperazione, i neroverdi sono stati indotti a sedersi in pantofole sull’erba bagnata dalla pioggia. E così imbevuti di mollezza, hanno prestato il fianco a un Hellas ferita e arruffona, d’accordo, ma punta nell’orgoglio. Quindinella scena Consigli-Gaich. La rincorsa di quest’ultimo su Toljan simboleggia l’esatto contrario dell’atteggiamento molle di Consigli. Non c’è da crocifiggere nessuno, c’è solo da riflettere e mangiarsi le mani. O se preferite i guantoni.