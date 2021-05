Non solo una richiesta di 40 milioni di euro per cederlo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo ha deciso di multare Jeremie Boga per la sua intervista all'Equipe dei giorni scorsi in cui preannunciava la sua partenza la prossima estate. Sul giocatore, seguito in passato anche da Napoli e Atalanta, c'è ora il forte interesse dello Shakthar Donetsk, dove ritroverebbe De Zerbi.