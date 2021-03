Dopo la vittoria della, in casa, contro lo, oggi in campo il resto della Serie A, in attesa dell', impegnata domani nella sfida di. Occhi puntati, ovviamente, sulle big, colche è la prima a scendere in campo in casa del, poi lache va a, l'che attende ile ilche ospita l'Ilsi affida alà davanti, che sfida, conche va avanti col suo 4-2-3-1, conalle spalle dell'ex Empoli. L'Atalanta, con Zapata in panchina, prova il tridente, confuori, mentre ildi Cosmi riparte dalla qualità di. La, col 3-5-2, affianca, mentre lacambia a metà campo, conche lascia spazio a. ​Il Milan è privo della coppiae si affida a Leao, davanti ai tre trequartistal', invece, punta sulla fisicità di: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo.: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Mahele, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Muriel, Pasalic.: Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Petriccione, Zanellato, Reca; Ounas, Messias; Di Carmine.: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.: Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao.: Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Llorente.