Sarà una sfida tra tecnici toscani quella che aprirà il programma della 23^ giornata di Serie A. Venerdì sera infatti al Mapei Stadium si affrontano il Sassuolo di mister Dionisi e il Napoli di Luciano Spalletti, con i partenopei, ora a + 15 sul secondo posto, in cerca della decima vittoria esterna in campionato. Eventualità molto probabile per gli esperti che vedono avanti il segno «2» a 1,57 contro il 5,50 del successo degli emiliani, senza sconfitte da quattro incontri. Nel mezzo il pari, fissato a 4,30, come nel precedente della scorsa stagione. Con in campo il miglior attacco del campionato, in pole l’Over 2.5, a 1,60, sull’Under 2.5 proposto a 2,20. I partenopei, a caccia della settima vittoria consecutiva in campionato, puntano sul fattore Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A e a segno in tutte e sei gli ultimi successi. La settima partita con gol del nigeriano si gioca a 1,90, quota che sale a 18,50 nel caso le marcature siano almeno tre, come nella gara di ottobre al Maradona. Occhio anche alla super coppia con Khvicha Kvaratskhelia: l’assist del georgiano con gol di Osimhen vale 7,50 volte la posta.