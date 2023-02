Tocca al Napoli, primo della classe, inaugurare venerdì sera la 23^ giornata di Serie A. I partenopei cercano la settima vittoria consecutiva in campionato per mettere un ulteriore tassello verso la conquista del tricolore. Contro il Sassuolo è avanti il segno «2» a 1,57 contro il 5,50 del successo dei neroverdi, imbattuti da quattro sfide. Nel mezzo, a 4,20, il pari uscito nell'ultimo precedente al Mapei Stadium. Come al solito Spalletti si affida alla coppia Osimhen-Kvaratskhelia: il gol del nigeriano, sempre più capocannoniere del campionato, si gioca a 1,75 mentre sale a 2,40 l'acuto del georgiano. Dopo l'amaro pari del "Ferraris" contro la Sampdoria, l'Inter torna a San Siro contro l'Udinese per vendicare la sconfitta dell'andata per 3-1 rimediata alla Dacia Arena. Quote da riscatto per i nerazzurri, visti vincenti a 1,50, sale a 4,20 il pareggio con il colpo bianconero – protagonisti di una sola vittoria nel 2023 - fissato a 6,50. Solo un gol subito dagli uomini di Inzaghi nelle ultime sette uscite, ma per i quotisti William Hill è avanti il Goal, a 1,80, sul No Goal offerto a 1,90. Il Monza, unica imbattuta nel 2023, ospita il Milan in un match non banale, soprattutto per Galliani e Berlusconi. Previsto equilibrio all'U-Power, con i rossoneri, galvanizzati dal successo in Champions, avanti a 2,10 contro il 3,60 del colpo brianzolo. Nel mezzo invece il pari a 3,30 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c'è l'1-1 a 6, seguito dallo 0-1 Milan – sarebbe il terzo consecutivo per i rossoneri – proposto a 7,50. Non vuole fermarsi la Juventus di Massimiliano Allegri, giunta a -1 dal settimo posto. Contro lo Spezia, senza l'esonerato Gotti, Danilo e compagni vedono il tris in campionato proposto a 1,61 contro il 5,50 del segno «1». Fissato invece a 3,80 il pareggio, che la Juve non centra in trasferta dallo scorso 3 settembre. Dopo il gol dell'andata, Dusan Vlahovic cerca un altro timbro, dato a 2,10, quota che sale a 4 in caso sia lui ad aprire ancora le marcature come allo Stadium. Cercano riscatto le due romane, in lotta per un posto in zona Champions. I giallorossi, fermati sul pari dal Lecce, sono favoriti, a 1,57, contro il Verona (6,50) una delle squadre più in forma del campionato e in piena rimonta salvezza. Avanti anche la Lazio, a 1,70, sulla Salernitana del neo allenatore Paulo Sousa, offerta a 5, a caccia di punti per non vivere un altro finale da stagione con l'acqua alla gola. L'Atalanta (1,47) di Gasperini, di nuova terza dopo il colpo dell'Olimpico, vede il successo contro il Lecce (7) capace di conquistare 4 punti nelle ultime due partite. Nel derby toscano cerca invece l'aggancio in classifica la Fiorentina (1,57) distante esattamente tre punti dall'Empoli (5,80), al "Ferraris" la Sampdoria (3,20), dopo due pari consecutivi, vuole la prima vittoria interna contro il Bologna (2,35), mentre chiuderà il programma nel posticipo del lunedì il Torino (1,66) favorito sul fanalino di coda Cremonese (5,50).