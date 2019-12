Il primo tempo contro il Sassuolo non faceva assolutamente ben sperare per tutti i tifosi del Napoli. La solita gara da parte degli azzurri che mostravano un ritmo blando ed arrivavano in ritardo su tutte le seconde palle.



Ma il secondo tempo il Napoli ha cambiato registro, ingranando piano piano e trovando quello spirito, quella voglia di lottare e portare il risultato a casa. Il finale è stato di gioia, ma ecco spuntare un retroscena.



Secondo quanto riportato dal giornalista SKY, Massimo Ugolini - intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - la scossa c'è stata all'interno degli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco. Nessuna minaccia, nessun gesto eccessivo da parte di Gattuso, però ha espresso il suo disappunto alla squadra, chiedendo ai giocatori di cacciare gli attributi. Il tutto con l'aggiunta di qualche colpo agli armadietti, ma nel rispetto dei ruoli.