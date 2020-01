Il centrocampista del Sassuolo Pedro Obiang parla in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Udinese: "Ko con il Genoa? C'è tanta rabbia, veniamo da due sconfitte e vogliamo tornare al successo. Abbiamo fatto buone prestazioni, ma a quanto pare non bastano. Stiamo cercando di rendere questa rabbia positiva, non c'è tempo per piangersi addosso come ci ha detto il mister, ma a livello individuale ci ha fatto male perché non siamo abituati a lamentarci. Utile farlo di più? Qualcuno dovrà farsi domande, ma noi non siamo una società che si lamenta e noi sposiamo questa causa. Dove migliorare? nelle prestazioni, stiamo lavorando. Tante assenze a Udine? È un peccato per Locatelli, più grande per Berardi perché molto spesso si tende a puntare il dito su di lui: da compagno mi piacerebbe difenderlo, cercare che in futuro ci sia un po' più di aiuto nei suoi confronti. Periodo in ombra? All'inizio ho sofferto un po' come tutti i calciatori, ma i risultati e il rendimento della squadra erano buoni e ho cercato di imprarare da Magnanelli e Locatelli, che capiscono perfettamente cosa chiede il mister. Gol control Genoa da ex Samp? È uno stadio speciale per me, ci sono cresciuto e da un lato positivo almeno mi sono portato qualcosa".