Pedro Obiang, nuovo centrocampista del Sassuolo, ha parlato della prossima stagione: ''Mi sono trovato molto bene in questi primi giorni di lavoro col Sassuolo. Ho trovato dei bravi ragazzi con tanta voglia di lavorare. Il mister ha fatto sicuramente la differenza nella mia decisione. Ha insistito tanto per avermi e alla fine ha avuto ragione. Anche Ducan è stato d'aiuto, gli avevo mandato un messaggio per avere delle informazioni sul Sassuolo. Lui me ne ha parlato molto bene e anche questo mi ha aiutato a scegliere. Ai tifosi chiedo di sostenerci il più possibile: più saremo allo stadio, meglio sarà per tutti''.