Dalla Lega Pro alla Serie A. Luca Moro, attaccante di proprietà del Padova e in prestito al Catania – squadra con la quale ha realizzato 18 reti in questa stagione - potrebbe indossare la maglia neroverde se dovesse cedere alle proposte d’ingaggio del Sassuolo, che mette sul piatto 3 milioni di euro. Avendo già indossato le maglie di due squadre diverse in questa stagione, Moro non può trasferirsi da subito in Emilia, ma la volontà del Sassuolo è di provare ad anticipare la concorrenza e chiudere subito l'affare: nel weekend è previsto un incontro tra il giocatore ed entrambe le società.