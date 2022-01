Per chi non se ne fosse ancora accorto, gennaio ha portato al Sassuolo Tressoldi., difensore brasiliano classe ‘99 e proveniente, la stessa squadra dell’olimpionico Henrique, arrivato però in anticipo di qualche mese rispetto all’amico.Lo dico perché a Empoli la manciata di minuti che ha giocato lo abbiamo visto entrare da terzino destro, e qualcuno potrebbe essersi confuso. Ma quello era il debutto in campionato, la precauzione d’obbligo.; sì, è stato un test molto più attendibile.Per evitare di dirvi le solite cose tipo “è presto per giudicare”, “è un ruolo delicato, serve tempo” e bla bla bla, che non ci vuole mica Einstein,l’effetto che mi fece, la prima volta che lo vidi giocare nel Sassuolo, l’effetto che mi fece, sempre la prima volta, e quello che mi fece, pure la prima volta., passando ovviamente per l’imperscrutabile Marlon, che adesso insegna palleggio Zen agli ucraini. Ebbene,Direi proprio di no. Non mi sono esaltato, non ho scritto agli amici “guardate qui che forza della natura questo Tressoldi”. Non ha nemmeno la stessa fame, la stessa voglia di mordere i polpacci agli avversari. Anche col pallone tra i piedi, ho visto solo compitini per ora, mai i lanci o imbucate alla Merih. Dunque, no, Demiral lo scartiamo subito.. Certo, non raggiungerà mai la flemma del mitico predecessore, però converrete anche voi non parliamo certo di un sanguigno.Marlon in questo era più avanti. Più struttura, più peso. Semmai peccava nelle distrazioni improvvise, inguaribili. Però se infilava la gara giusta, Marlon teneva anche quelli belli grossi, eh. Cosa che, dopo aver visto il duello Ruan-Pavoletti, al momento non potremmo dire di Tressoldi: se il Var non chiama l’arbitro Marchetti ‘il Pavo’ corre a centrocampo col pallone in mano dopo aver fregato proprio il nostro eroe. E non per la prima volta nell’arco della gara.. In sostanza non è proprio inclassificabile ma quasi.D’altra parte anche Henrique rimane ancora un oggetto misterioso, e siamo già nel girone di ritorno.