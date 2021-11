Il Sassuolo ha messo nel mirino il giovane centrocampista classe 2004 del Cesena Tommaso Berti, già utilizzato dai romagnoli in ben 10 occasioni quest'anno in campionato. Come riportato da TuttoC.com alcuni osservatori dei neroverdi erano presenti per visionarlo durante sfida contro la Reggiana di domenica scorsa, terminata a reti bianche.