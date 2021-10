Nel Cesena primo in classifica nel girone B di serie C si sta mettendo in grande mostra Berti, centrocampista classe 2004. A dispetto della

giovane età è già un titolare della squadra come testimoniano le 7 presenze raccolte in stagione. Tommaso è il classico uomo d’ordine della mediana: non ha una struttura fisica importante ma riesce a dettare i tempi dell’azione con qualità e tempi giusti. La scorsa estate il Milan, all’interno dell’operazione che ha portato il rossonero Tonin in Romagna, aveva offerto 150 mila euro per il prestito e 450mila per il riscatto più diversi bonus. Il Cesena ha preferito tenere Berti per un’altra stagione almeno, convinta che un talento con queste caratteristiche era destinato a sbocciare anche tra i ‘grandi’. E i fatti gli stanno dando ragione tanto che anche il Sassuolo si è arrivato da diverse settimane. Massara non ha mollato la presa ed è pronto a nuova offensiva nei prossimi mesi.