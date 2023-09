Marcus Pedersen, il nuovo terzino arrivato dal Feyenoord, ha parlato nella conferenza di presentazione con il Sassuolo:



"Conoscevo il Sassuolo grazie ai miei amici norvegesi e ovviamente ho chiesto info prima della mia scelta, in particolare ho parlato con Kristian Thorstvedt, che mi ha parlato del club, come si lavora, delle strutture, dei compagni e lui mi ha detto che era tutto bello, che era il giusto posto per migliorarsi in un contesto altamente competitivo e che se avessi deciso di venire avrei trovato una bella accoglienza".