Federico Peluso, difensore del Sassuolo, è pronto alla sfida da ex contro la Juventus. “Li ritrovo volentieri”, spiega a La Gazzetta dello Sport in riferimento ai vecchi compagni: “È stata una bella parentesi, due scudetti vinti, tante gioie anche se non ho giocato molto. Fu Colantuono a Bergamo ad avvertirmi, nel gennaio del 2013. Mi disse: “Ti hanno venduto alla Juventus, oggi non forzare”. Il coronamento dei sogni che hai da bambino: essere preso da un club così. Una società modello, altrimenti uno come Cristiano Ronaldo non avrebbe deciso di andarci a giocare. Ogni allenamento lì valeva una partita. Mi porto dietro il ricordo di un gruppo vero che ti rende partecipe con Bonucci, Chiellini, Barzagli. Mancano tutti e tre? E si sente. Sono tre top. Gente che ha una sola idea in testa: vincere. Come il club”.