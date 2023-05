Il nome caldo per quanto riguarda la rosa del futuro del Sassuolo finito sul taccuino del direttore sportivo neroverde Giovanni Rossi sarebbe, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, quello dell’ala sinistra classe 2003 Michele Forchignone, giocatore di proprietà degli emiliani ma che ha vissuto l’ultima stagione in prestito al Catania in Serie D, con la maglia della quale ha partecipato da protagonista al ritorno dei siciliani tra i professionisti.