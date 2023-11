Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la rete nella sfida contro l'Empoli, che ha contribuito alla vittoria del suo Sassuolo:



PARTITA INFINITA - "Il finale è stato folle, dalla panchina si vive ancora più intensamente. Un risultato così è fantastico, vincere così è veramente bello, era da tanto che non lo facevamo".



RITORNO ALLA VITTORIA - "Tornare ai tre punti era importante, dopo le soste non siamo mai andati bene e volevamo dimostrare. Abbiamo lavorato bene e i risultati oggi si sono visti".



NOSTALGIA EMPOLI - "Qui ho vissuto un anno fantastico, ricordo questo posto con tanto affetto ma adesso sono al Sassuolo e sono contento di come sta andando. Spero di proseguire così. Sono cose che proviamo in settimana, Thorstved è in forma e mi sta aiutando".