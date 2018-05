Autore del momentaneo gol del vantaggio del Sassuolo sull'Inter, Matteo Politano ha parlato a Premium Sport all'intervallo: "Siamo scesi in campo un po' arrabbiati, si era detto che venivamo a regalare la partita ma non è così. Siamo qui per fare risultato per noi stessi, non per la classifica ma perché ogni partita va giocata la massimo. Dobbiamo continuare così, non sarà facile perché loro spingeranno ma dobbiamo restare compatti e ripartire".